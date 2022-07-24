Advertisement

عربي-دولي

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في الصين

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-974138-637942447124543590.jpg
Doc-P-974138-637942447124543590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي يوم السبت في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين.
Advertisement

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.

وأضافت السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ عنه جارية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-07-24
06:00 | 2022-07-24
06:00 | 2022-07-24
05:30 | 2022-07-24
05:30 | 2022-07-24
05:30 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website