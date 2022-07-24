مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في الصين

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لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي يوم السبت في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع نحو الساعة 11:15 صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين.وأشارت الوكالة إلى أنه من بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.وأضافت السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ عنه جارية.