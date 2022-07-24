هذا ما يمكن لبوتين فعله بالهدية "القاتلة" الجديدة من إيران

أصدر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إعلانًا مذهلاً في وقت سابق من هذا الشهر وجاء فيه أن روسيا ستحصل على مئات المسيّرات من إيران، وستبدأ التدريب عليها في غضون أسابيع.

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وبحسب صحيفة "ذا دايلي بيست" الأميركية، "يبدو أن قيام خصم كبير للولايات المتحدة ببيع سرب من المسيّرات إلى خصم آخر وكأنه رواية من روايات توم كلانسي التجسسية - ولكن هل ستمنح هذه الخطوة روسيا الميزة التي تحتاجها لتغيير مسار حربها في أوكرانيا بشكل جذري؟ بالنسبة لجميع الأشخاص ذات السلوك الميلودرامي، فإن شراء المسيّرات يمكن أن يكون له علاقة باليأس تماماً كالتواطؤ. وبقدر خوف مسؤولي البنتاغون والولايات المتحدة من دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية ودول أخرى، فإن طبيعة هذه الصفقة تبدو وكأنها انتهازية من قبل إيران وجاءت كتعبير عن اليأس من قبل روسيا أكثر من مجرد بداية عقد ضخم بين إيران وروسيا. إن برنامج المسيّرات المحلي لروسيا بات يفتقر إلى الحيوية، وصناعتها بدأت تكافح لتعويض خسائر المعدات، أما إسرائيل، الشريك التقليدي لروسيا في الطائرات بدون طيار، فتنأى بنفسها عن طرفي الصراع. بالنظر إلى أنه من غير المرجح أن تبيع شركات تصنيع المسيّرات المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل تركيا طائرات بدون طيار لروسيا، فإن إيران هي الوحيدة التي تصنّع المسيّرات محلياً، وهي مهتمة بنشرها، وغير مهتمة برد الفعل السياسي العنيف لسحب هذه الخطوة. إن نقل مئات المسيّرات أمر مثير للقلق، لكن أنواع الطائرات بدون طيار التي يتم إرسالها لها الأهمية الأكبر".

وتابعت الصحيفة، "تصنع إيران عشرات الأنواع المختلفة من المسيّرات، من طائرات كاميكازي الصغيرة الحجم إلى منصات الضربة الكبيرة. وأشار تقرير عام 2019 عن الجيش الإيراني من قبل وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إلى أن الطائرات بدون طيار "هي القدرة الجوية الإيرانية الأسرع تقدمًا" ويمكن لمسيّراتها القيام بعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والذخائر النارية أو الاصطدام بالهدف والانفجار. في الآونة الأخيرة، أظهروا قدرة على إطلاق مسيّرات من السفن السطحية، مما يوسع نطاق ضرباتهم. قدم إعلان سوليفان بعض التلميحات حول أنواع الطائرات بدون طيار التي قد تقدمها إيران. يزعم المسؤولون الأميركيون أن إيران عرضت شاهد 191 وشاهد 129 لوفد روسي في حزيران. على عكس طائرات كاميكازي الإيرانية البسيطة، التي تصطدم بأهدافها وتنفجر، فإن طائرتا 191 و129 قادرة على الاستطلاع البعيد المدى (ISR) وإطلاق الذخائر، حيث تشبه الأخيرة الطائرة الأميركية المشهورة إم كيو -1 بريداتور".

وأضافت الصحيفة، "في حين أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا هو قيام إيران بنقل مسيّراتها الأكثر قدرة بشكل جماعي إلى روسيا، فمن المرجح أن طهران ترغب في رعاية أحدث أنظمتها وإرسال المزيد من المنصات القابلة للاستهلاك بدلاً من ذلك. على وجه الخصوص، ذكر إعلان الولايات المتحدة أن بعض المسيّرات كانت قادرة على تصنيع الأسلحة، مثل تلك التي تزودها إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن. استخدم الحوثيون بشكل استثنائي الطائرات بدون طيار التي قدمتها إيران لمهاجمة أهداف عسكرية في اليمن، ومحاولة اغتيال القادة في المناسبات العامة، ومهاجمة المنشآت النفطية السعودية. ووفقا للأمم المتحدة، فإن الأنظمة الرئيسية التي يستخدمها الحوثيون هي من نوعي أبابيل وصمد، وكلاهما يتمتعان بقدرات ISR ومتغيرات كاميكازي، لكنهما لا يمتلكان قدرات شاهد 191 و129، اللذان يمكنهما القيام بمهام ISR، والذخائر النارية، والعودة لإعادة الاستخدام. إذا كانت إيران تنتج بالفعل هذه الأنظمة الأرخص بكميات كبيرة لتزويد الحوثيين بها، فلن يكون من الصعب أو المجازفة على طهران بيع العديد منها إلى موسكو، مع توفير عدد أقل من طائرتي 191 و129".

وبحسب الصحيفة، "السؤال الكبير هو ما إذا كانت المسيّرات الإيرانية هي مؤشر على أن روسيا تعاني من نقص في إمداداتها من هذا النوع. فالمدفعية هي مفتاح تقدم روسيا، وستسمح المسيّرات ذات القدرات الضاربة لمسافات طويلة لروسيا بتحديد مواقع الأهداف وتصحيح نيران المدفعية في الوقت الفعلي.

حسب بعض التقديرات، فقدت روسيا العشرات من مسيّراتها ISR، مثل Orlan-10. في الوقت نفسه، فإن المسيّرات الإيرانية ليست أقل مقاومة للأنظمة المضادة للطائرات الأوكرانية، مما أثار التساؤل عما إذا كانت ستتفوق على نظيرتها الروسية. من الممكن أيضًا أن تكمل المسيّرات خيارات الضربات البعيدة المدى لروسيا لجعل أسلحتها الأكبر أكثر فاعلية. غالبًا ما يزعم الحوثيون أنهم يستخدمون طائراتهم بدون طيار بالتنسيق مع الصواريخ، على الأرجح لتعقيد الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية. يبدو أن مسيّرة كاميكازي الروسية بات صعباً الحصول عليها، وتفتقر إلى المدى اللازم لضرب أهداف في عمق أوكرانيا. يمكن أن تشكل هذه المسيّرات مشكلة للدفاعات الجوية الأوكرانية المحاصرة، خاصة بمجرد عبورهم خط المواجهة".

وختمت الصحيفة، "بشكل عام، أوكرانيا محقة في القلق من أن روسيا يمكنها الآن شراء المزيد من المسيّرات من الخارج، ولكن هناك حد لمدى الضرر الذي يمكن أن تحدثه من الناحية التكتيكية، ومن المحتمل ألا تحدث فرقًا كبيرًا من الناحية الاستراتيجية. ولكن إذا بدأت إيران في إرسال مسيّرات أكثر تطوراً، أو ساعدت في تهريب قطعاً تفتقر إليها روسيا، أو ربما تفاوضت على بيع أسلحة أخرى مثل الصواريخ - حينها يتم سحب كل الرهانات".