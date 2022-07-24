أوكرانيا تكشف عن "مفاجأة" في الدرون الروسية.. تقرير يسرد التفاصيل

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بالتزامن مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره السادس، كشفت الاستخبارات الأوكرانية عن "مكونات غربية داخل مسيرات روسية" تستخدمها موسكو خلال الحرب، في وقت تواجه القوات الروسية "خسائر بشرية وعسكرية متصاعدة".وكشف تقرير لشبكة "سي إن إن"، استخدام روسيا "مكونات غربية" في صناعة طائراتها المسيرة التي تسخدمها خلال غزو أوكرانيا.وأظهر ضابط الاستخبارات التقني الأوكراني، نيك روبرتسون، مكونات طائرة الاستطلاع الروسية دون طيار Orlan-10، والتي تستخدم "قطع وتقنيات" من جميع أنحاء العالم.وبحسب ما نقلته "سي إن إن" عن الضابط فإن جهاز التعقب الخاص بالمسيرة الروسية "أميركي الصنع"، ومحركها "ياباني"، بينما تم إنتاج وحدة التصوير الحراري للمسيرة في فرنسا.وزعم الضابط أن أجزاء الطائرات الروسية الأخرى تأتي من دول مثل النمسا وألمانيا وتايوان وهولندا، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.وأوضح روبرتسون أن "وقف توريد مكونات المسيرة الروسية لن يكون سهلا"، مشيرا إلى إمكانية امتلاك روسيا أجزاء ومكونات "مخزنة بالفعل"، بالإضافة لتاريخ موسكو الطويل في التهرب من العقوبات، حسب "سي إن إن".لكن ذلك الأمر ليس بجديد، ففي 2017 ، تم اكتشاف "مكونات مصنوعة بالغرب"، في طائرة دون طيار روسية تحلق فوق شرق أوكرانيا، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست.وكشفت الصحيفة أن "بعض مكونات الدرون سافرت إلى روسيا عبر وسطاء غامضين وشركات تجارية صغيرة"، مشيرة إلى "صعوبة تتبع أعمالهم".مع هذا، فقد قال محلل الأبحاث بمعهد RUSI في لندن، صموئيل كراني إيفانز: "كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يتتبع شبكات الإمداد الروسية منذ عام 2014 ويحاول إغلاقها".وتساعد الأجزاء التي تأتي من الغرب المسيرات الروسية في تحديد مكان الجنود الأوكرانيين وقتلهم، وفقا لما نقلته "سي إن إن" عن الجيش الأوكراني.وتحاول روسيا "تكثيف استخدام الطائرات دون طيار لتحديد الأهداف الأوكرانية ومهاجمتها"، وفقا لما نقلته موقع بيزنس أنسايدر عن خبراء.وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن روسيا تحصل على مئات الطائرات بدون طيار من إيران، وستبدأ التدريب معها في غضون أسابيع، وفقا لأسوشيتد برس.ويمكن لطائرات إيران دون طيار القيام بـ"عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وإطلاق الذخائر النارية أو لاصطدام بالهدف والانفجار"، وفقا لتقرير لـديلي بيست.ووفقا لما نقلته "ديلي بيست"، عن مسؤولين أميركيين، فإن إيران عرضت طائرات دون طيار مثل "شاهد 191 وشاهد 129 "، على وفد روسي في حزيران.وتمتلك طائرتا 191 و 129 القدرة على الاستطلاع بعيد المدى وإطلاق الذخائر، حيث تشبه الأخيرة الطائرة الأميركية المشهورة MQ-1 Predator، حسب ديلي بيست.وقال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، إن اهتمام روسيا بشراء طائرات دون طيار من إيران لحربها في أوكرانيا "يكشف الحالة السيئة لجيشها".وأضاف: "صحيح أن الروس يتواصلون مع الإيرانيين لمحاولة الحصول على طائرات بدون طيار مسلحة"، وفقا لوكالة" بلومبرغ".وتعكس الصفقة "حاجة موسكو لسد فجوة حرجة في ساحة المعركة والعثور على مورد طويل الأجل لتكنولوجيا قتالية حاسمة"، وفقا لتقرير لـ"نيويورك تايمز".في مكالمة هاتفية تم اعتراضها من "المخابرات الأوكرانية"، كشف جندي روسي عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية، متحدثا عن "سحب قوات من منطقة قتالية بسبب تلك الخسائر".وفي المكالمة، تحدث الجندي الروسي عن "ضعف التعزيزات والإمدادات التي تصل للقوات"، مشيرا إلى "معاناة الروس بسبب أنظمة المدفعية الجديدة التي يستخدمها الجيش الأوكراني"، حسب موقع "بريفادا".وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، قد كشف عن تقديرات الوكالة لعدد قتلى وجرحى الجنود الروس في أوكرانيا.وقال بيرنز، متحدثا في منتدى" آسبن" للأمن في كولورادو، إن التقدم الذي سجلته القوات الروسية جاء بتكلفة باهظة.وأضاف أن "أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة المخابرات الأميركية تتحدث عما يقرب من 15 ألف قتيل من القوات الروسية وربما ثلاثة أضعاف من ذلك فيما يخص الجرحى"، وفقا لـ"رويترز".