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عربي-دولي

موسكو توسع قائمة الدول "غير الصديقة"

Lebanon 24
24-07-2022 | 11:00
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قال مكتب مجلس الوزراء الروسي أن الحكومة وسعت قائمة الدول والأقاليم التي ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وشركاتها.

وجاء في البيان: "تشمل القائمة جزيرتي غيرنزي ومان اللتين أيدتا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، وكذلك جزر الباهاما التي حظرت أي معاملات مع بنك روسيا ووزارة المالية الروسية وعدد من منظمات الائتمان في روسيا".
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وتم وضع قائمة الدول غير الصديقة بموجب المرسوم الرئاسي الروسي الصادر في 5 آذار 2022 "بشأن الإجراء المؤقت للوفاء بالالتزامات تجاه بعض الدائنين الأجانب".
 
ووفقا لهذه الوثيقة، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة نفسها، والمناطق والبلديات التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين من قائمة الدول غير الصديقة، من دفعها بالروبل.

وينطبق هذا على المدفوعات التي تتجاوز 10 ملايين روبل شهريا (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية). وبالنسبة للتسويات، يمكن للمدين أن يطلب من بنك روسي إنشاء حساب خاص باسم الدائن وتحويل المبالغ المناسبة إليه.

وفي السابق، كانت القائمة تضم 48 دولة ومنطقة غير صديقة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، وأستراليا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وكندا، وليختنشتاين، وميكرونيزيا، وموناكو، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسان مارين، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وسويسرا، واليابان، وسنغافورة، وتايوان، و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وجزيرتا "غيرنزي" و"مان" تابعتان للتاج البريطاني، لكنهما ليستا رسميا جزءا من المملكة المتحدة.
 
 
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