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الإمارات تسجل ثلاث حالات بجدري القرود

Lebanon 24
24-07-2022 | 06:38
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، يوم الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة بالدولة لمرض جدري القرود.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد سجلت الحالات الجديدة لجدري القرود وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.
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وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وتطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.
 
ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود، موضحة أن "الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من غرب إفريقيا.
 
(سكاي نيوز عربية)
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