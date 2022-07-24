قتلى في إطلاق نار بجامعة في الفلبين.. وترجيح فرضية "الاغتيال"

شهدت جامعة "أتينيو دي مانيلا" في العاصمة الفلبينية، يوم الأحد، إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى.



وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالجامعة وفقما أفاد مسؤولون.



ووفق مصادر في الشرطة فإن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.

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Three people killed in #Philippine university #shooting: officials

Rose Furigay, a former mayor of Lamitan City in Basilan, is among the three victims in the shooting incident at the #AteneoDeManila University on Sunday, the #QuezonCity Police District said.#ManilaEncounters pic.twitter.com/5lfSVTRh9h — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 24, 2022



ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا. ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

واعتقلت السلطات الفلبينية مطلق النار المفترض، حسبما ذكرت "فرانس برس".



وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت.

وأفادت الشرطة أن مساعدا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضا، وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و"حالتها مستقرة".



وعلّقت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها على الحادثة قائلة: "نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة".

(سكاي نيوز عربية)