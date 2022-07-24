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متحوّر "القنطور" الجديد من "أوميكرون" أكثر عدوى... ماذا قال طبيب بارز عنه؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 07:44
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عبر طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، عن اعتقاده أن جائحة كورونا قد تنتهي بفضل "القنطور"، وهو نوع فرعي لمتحور "أوميكرون"، واصفا إياه بأنه "لقاح حي".

وأوضح الطبيب أن النوع الفرعي الجديد لمتحور "أوميكرون" الذي أطلق عليه اسم "القنطور" يعد أكثر عدوى وسوف "يحصن" السكان بسرعة.
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وأضاف: "أعتقد أن الوباء سيتنهي بعد ذلك. يوجد هناك مثل هذا الاحتمال".

 
(روسيا اليوم)
 
 
 

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