قتلى وجرحى في سوريا خلال افتتاح كنيسة

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أفادت وكالة "سانا"، عن سقوط قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ أطلقته التنظيمات الإرهابية، استهدف تجمعا حاشدا في مدينة السقيلبية، في ريف حماة، خلال احتفال ديني بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة.وقالت "سانا" إن الاستهداف الصاروخي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 11 شخصاً.