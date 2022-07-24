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هل تمّ استبدال بوتين بشخص شبيه له خلال زيارته الأخيرة لإيران؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 08:35
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ذكر مسؤول كبير في المخابرات الأوكرانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما تم استبداله بشخص شبيه له بدنيًا، أي "دوبلير" بلغة السينمائيين، في زيارته إلى إيران هذا الأسبوع، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن "ذا صن" البريطانية.
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وصرحت مصادر أوكرانية أن الرئيس الروسي، الذي يشاع منذ فترة طويلة أنه ربما يعاني من مرض السرطان، بدا أكثر يقظة وحركة من المعتاد خلال زيارته لإيران للقاء آية الله علي خامنئي.

وأخبر اللواء الأوكراني كيريلو بودانوف أن مظهر بوتين المفعم بالحيوية خلال الزيارة لم يكن معهودًا، مشيرًا إلى أن الرجل الذي ظهر في اللقطات لم يكن بوتين.

وأضاف بودانوف متسائلًا إنه عند "إلقاء نظرة على لحظة خروج بوتين من الطائرة. هل هو بوتين على الإطلاق؟".

 
(العربية)
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