مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة







وأكدت مصادر صحفية أن السلطات الطبية في المطار اتخذت إجراءات مشددة، خاصة للقادمين من الدول التي تشهد انتشار جدري القرود.

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وجاءت الإجراءات وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة المصرية بضرورة قياس درجات الحرارة، والكشف الطبي على المسافرين، وحال ظهور أية حالة مشتبه بها، سيتم عزلها بالمطار ونقلها إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القرود، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات على مستوى العالم.وأكدت مصادر صحفية أن السلطات الطبية في المطار اتخذت إجراءات مشددة، خاصة للقادمين من الدول التي تشهد انتشار جدري القرود.وجاءت الإجراءات وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة المصرية بضرورة قياس درجات الحرارة، والكشف الطبي على المسافرين، وحال ظهور أية حالة مشتبه بها، سيتم عزلها بالمطار ونقلها إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وفي وقت سابق السبت، قررت منظمة الصحة العالمية "إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" لمواجهة جدري القرود.



وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير منظمة الصحة إن "الخطر في العالم معتدل نسبيا، باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا"، مضيفا: "نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره، باستخدام الوسائل المتاحة".