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عربي-دولي

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

Lebanon 24
24-07-2022 | 13:00
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اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القرود، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات على مستوى العالم.


وأكدت مصادر صحفية أن السلطات الطبية في المطار اتخذت إجراءات مشددة، خاصة للقادمين من الدول التي تشهد انتشار جدري القرود.
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وجاءت الإجراءات وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة المصرية بضرورة قياس درجات الحرارة، والكشف الطبي على المسافرين، وحال ظهور أية حالة مشتبه بها، سيتم عزلها بالمطار ونقلها إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
وفي وقت سابق السبت، قررت منظمة الصحة العالمية "إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" لمواجهة جدري القرود.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير منظمة الصحة  إن "الخطر في العالم معتدل نسبيا، باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا"، مضيفا: "نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره، باستخدام الوسائل المتاحة".
وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة "التعامل الدولي المنسق، وإطلاق التمويل، وتضافر الجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج".

ويهدف وصف منظمة الصحة لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق، ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.
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