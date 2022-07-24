قتلى في إطلاق نار بجامعة في الفلبين..وترجيح فرضية "الاغتيال"







وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالجامعة وفقما أفاد مسؤولون.



ووفق مصادر في الشرطة فإن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.

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ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا. شهدت جامعة "أتينيو دي مانيلا" في العاصمة الفلبينية، يوم الأحد، إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى.وقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالجامعة وفقما أفاد مسؤولون.ووفق مصادر في الشرطة فإن هذه الحادثة النادرة، تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.ووقعت الحادثة مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

واعتقلت السلطات الفلبينية مطلق النار المفترض، حسبما ذكرت "فرانس برس".



وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت.