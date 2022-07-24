Advertisement

عربي-دولي

تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

Lebanon 24
24-07-2022 | 15:12
A-
A+
Doc-P-974352-637942976846216221.jpg
Doc-P-974352-637942976846216221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مساء الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-07-24
17:38 | 2022-07-24
17:33 | 2022-07-24
17:31 | 2022-07-24
17:27 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website