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عربي-دولي
إسرائيل تنفّذ أكبر اقتحام لنابلس منذ الانتفاضة
Lebanon 24
24-07-2022
|
17:27
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شنّت القوات الإسرائيلية، أمس، أوسع عملية تنكيل عسكرية بمدينة نابلس في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بهدف ملاحقة مجموعة من المطلوبين، قتل منهم اثنان في اشتباك مسلح، ونجا الثالث ويدعى إبراهيم النابلسي، وهو المطلوب الأول للاحتلال.
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واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس، ونشرت قناصة ونكلت بالأهالي، وتسببت في دمار واسع بالممتلكات في حيّي الياسمينة والقريون، حيث تركزت العملية.
وخاضت القوات المعتدية اشتباكاً مسلحاً استمر نحو 3 ساعات ضد مسلحين فلسطينيين تحصنوا في 3 مبان.
وأكدت مصادر أن القوات المقتحمة استهدفت بصواريخ "لاو" منزل عائلة العزيزي، وهو منزل قديم، وسمك جداره يقدّر بنحو متر، فيما أكدت تقارير عبرية استخدام قذائف "ماتادور" المضادة للدبابات، خلال العملية التي تسببت في تهدم منزل العزيزي وتصدع منازل ملاصقة له، فضلاً عن احتراق عدة سيارات.
وشنّت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش في البلدة القديمة، وعاثت فيها فساداً، بهدف ملاحقة المطلوب الأول.
وبعد انسحاب القوات المعتدية وانتهاء المعركة المصغرة، خرج المئات من أهالي المدينة، وهم يحملون المطارَد النابلسي على أكتافهم ويهتفون له، في أجواء لم تشهدها البلدة القديمة من مدينة نابلس، منذ الانتفاضة الأولى.
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