هل حرّكت روسيا أخطر غواصاتها النووية للاستعراض أم استعداداً لإدخالها في الحرب؟



Advertisement وزاد من حجم التوجس العالمي تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن "أهداف بلاده العسكرية لم تعد تركز فقط على شرق أوكرانيا، بل تشمل أيضاً سلسلة من الأراضي الأخرى"، مهدداً بأن العمليات العسكرية الروسية ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف. كتبت "الراي" الكويتية: أثار تحريك روسيا أكبر غواصة نووية لديها، التي تدعى ديمتري دونسكوي، في تدريبات عسكرية قتالية في البحر كثيراً من التكهنات في شأن الرسالة التي تريد موسكو إيصالها للغرب بعد إخراج أخطر أسلحتها النووية.وزاد من حجم التوجس العالمي تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن "أهداف بلاده العسكرية لم تعد تركز فقط على شرق أوكرانيا، بل تشمل أيضاً سلسلة من الأراضي الأخرى"، مهدداً بأن العمليات العسكرية الروسية ستتوسع أكثر إذا قدم الغرب أسلحة بعيدة المدى لكييف.

هذه الرسائل الواضحة من موسكو رد عليها الغرب، بتقديم المزيد من الدعم العسكري للجيش الأوكراني، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين أعلنتا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تتمثل في صواريخ ودبابات ومنظومات دفاع جوي.

وهو ما يطرح السؤال عن إمكانية دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة تتوسع فيها العمليات، وتقترب فيها المواجهة المباشرة بين أوروبا وروسيا.

ووصف شاشانك جوشي، محرّر الشؤون الدفاعية والعسكرية لمجلة "إيكونوميست" (The Economist) البريطانية، التهديدات الروسية بتوسيع عملياتها العسكرية بأنها غير واقعية، ويكمن السبب في الخسائر التي يتكبدها الجيش الروسي، إضافة إلى أن موسكو حالياً تجد صعوبة في تعويض كل خسائرها البشرية في هذه الحرب". (الراي الكويتية)