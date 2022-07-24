زيلينسكي: أوكرانيا لن تستسلم وحتى الروس يتوقعون الهزيمة

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو، الأحد، بعد خمسة أشهر من الهجمات الروسية، أن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو.وأضاف زيلينسكي: "حتى المحتلون يعترفون بأننا سننتصر، نسمعها في محادثاتهم طوال الوقت، وفي ما يخبرون به أقاربهم عندمايتصلون بهم".وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا لم تستسلم. وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".