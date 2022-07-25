مجلس الأمن: الحوثي أطلق سجناء القاعدة مقابل عمليات إرهابية بالوكالة





وقال التقرير، الذي سلمته رئيسة اللجنة المعنية بـ"داعش والقاعدة"، تراين هايمرباك، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنه على الرغم من النكسات التي تكبدها التنظيم في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما يزال يشكل تهديداً مستمراً في اليمن وخارجها، مشيراً إلى أن "القاعدة "يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا".

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وأورد التقرير معلومات، قدمتها دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، وجماعة الحوثي من جهة ثانية. كد تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي استمرار تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وامتداده إلى خارجها، علاوة على طموحه في تنفيذ عمليات دولية، مؤكداً وجود تعاون بين التنظيم الحوثي.وقال التقرير، الذي سلمته رئيسة اللجنة المعنية بـ"داعش والقاعدة"، تراين هايمرباك، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنه على الرغم من النكسات التي تكبدها التنظيم في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما يزال يشكل تهديداً مستمراً في اليمن وخارجها، مشيراً إلى أن "القاعدة "يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا".وأورد التقرير معلومات، قدمتها دولة عضو بمجلس الأمن الدولي، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، وجماعة الحوثي من جهة ثانية.

وأفاد بأن "التنظيم يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين".



وذكر أن تنظيم "القاعدة" يعمل بواسطة لجان من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد بن عاطف العولقي (غير مدرج في القائمة) ولجان أمنية وشرعية وطبية وإعلامية، وحُلت اللجنة المالية بسبب الخسائر المتكبدة على مستوى القيادة.