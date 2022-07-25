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عربي-دولي

بكين: بحر الصين الجنوبي ليس ساحة صراع للدول الكبرى

Lebanon 24
25-07-2022 | 03:00
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قال وزير الخارجية الصيني وانج لي، إن قضية بحر الصين الجنوبي هي مسألة يجب أن يتم التعامل معها من قبل الدول في المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة ليست "ساحة صراع" للدول الكبرى.
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