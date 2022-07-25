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القوات الخاصة البريطانية دربت أوكرانيين لتنفيذ عملية خاصة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:30
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ذكرت صحيفة "ذا صن" ان القوات الخاصة البريطانية قامت بتدريب أفراد عسكريين من البحرية الأوكرانية، نفذوا عملية خاصة في جزيرة زمييني بالبحر الأسود.

 

ووفق ما ذكرته الصحيفة أمس الأحد، قام جنود من خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية الملكية برحلة إلى أوكرانيا، لتدريب زملائهم من المركز البحري 73 للأغراض الخاصة في أوتشاكوفو على كيفية التعامل مع المعدات البريطانية.

 

ونقلت "ذا صن" عن مصدر في الجيش البريطاني قوله: "أصبح المركز البحري الثالث والسبعين حد السيف (أثناء العملية)، حيث وفر القوات التي هبطت في الجزيرة. ويخدم رجال أقوياء جدا في القوات الخاصة الأوكرانية، لكنهم افتقروا إلى تدريبنا ومعداتنا الخاصة. ونتيجة (مشاركة بريطانيا في تدريب الجيش الأوكراني) تمت السيطرة على زمييني".

 

وذكرت الصحيفة أن القوات الخاصة البريطانية دربت الأوكرانيين على التعامل مع ناقلات تحت الماء، وبمساعدتها، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بلغ السباحون المقاتلون من المركز البحري 73 زمييني في 7 تموز، في محاولة لرفع العلم الأوكراني هناك. وفي ذلك اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد ذلك، ضربت طائرة تابعة للقوات الروسية الجزيرة، ودمرت جزءا من قوات الجيش الأوكراني.

 

وفي 30 حزيران، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن سحب القوات المسلحة الروسية حاميتها من الجزيرة، بهدف إظهار أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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