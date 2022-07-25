العلاقة بين بوتين وأردوغان: هذا ما كشفه اتفاق الحبوب

Advertisement

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على إعادة شحن الحبوب المحاصرة، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة عرّضت عشرات الملايين من الناس، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، لخطر المجاعة. شكّل الاتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول انتصارا دبلوماسيا لتركيا.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "في وقت سابق من الأسبوع في إيران، شاهد العالم أجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبتسمان للكاميرات في أول قمة خارجية كبيرة لبوتين منذ بداية حرب أوكرانيا. ووفقًا للكرملين، قال بوتين لأردوغان: "أريد أن أشكرك على جهود الوساطة التي تبذلها". سيبقى هذا الاتفاق يثير التساؤلات حول العلاقة بين أردوغان وبوتين. هل هناك إعجاب متبادل - هل لديهم نوع من تعاطف الزعيم القوي الانعكاسي تجاه بعضهما البعض؟ أم أنهم أعداء يعتنون بمصالحهم الخاصة؟ القليل من كليهما. خلقت الصفقة آلية لتصدير الحبوب الأوكرانية - أي ما لم تسرقه القوات الروسية في الأراضي المحتلة - عبر ممرات آمنة في البحر الأسود. وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيتم توفير الأمن من خلال مهمة بحرية بقيادة تركيا، وأوكرانيا مستعدة لتوفير إحداثيات للمسارات الضيقة قبالة ميناء أوديسا، الذي تم تعدينه لمنع هجوم روسي، وميناءين آخرين معزولين حاليًا بسبب الحصار البحري الروسي. من المفترض أن تسهل اتفاقية موازية صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".وتابعت الصحيفة، "أوكرانيا في حاجة ماسة إلى دخل الحبوب وتريد أيضًا إفراغ الصوامع ومرافق التخزين لإفساح المجال لحصاد هذا العام. لكن كييف تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن ممرات سفن التصدير لن تُستخدم لاحقًا لشن هجوم على أوديسا. فالأمر متروك للأمم المتحدة وتركيا للتأكد من عدم إساءة استخدام النوايا الحسنة لأوكرانيا. على أمل أن نصل إلى نتيجة. أدى نقص الغذاء إلى ارتفاع الأسعار في كل أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه طريقة لمنع "كارثة الجوع" التي حذر منها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. لكن الاتفاق يسلط الضوء أيضًا على طريقة أردوغان الفريدة في التعامل مع بوتين - فهو يتجنب "الزخارف" الأخلاقية للزعماء الغربيين، ولكن مع نتائج تؤثر على الملايين. كلا الرجلين يقاتلان على طرفي نقيض، كما هو الحال في سوريا وليبيا، لكنهما تمكنا من الجلوس والتفاوض لتحقيق نتائج سريعة - كما أظهر وقف إطلاق النار في تلك البلدان. تستدعي هذه العلاقة الرائعة كلاً من المنافسة والصداقة الحميمة - وغالبًا ما تأتي على حساب النفوذ الغربي".وأضافت الصحيفة، "خاض العثمانيون وروسيا حروبًا مختلفة لعدة قرون، حتى على أجزاء من أوكرانيا الحديثة. انتهى الأمر بتركيا وروسيا على جانبين مختلفين من الحرب الباردة. لكن على مدار العقد الماضي، أصبح البلدان أكثر قربًا، حيث كلفت تركيا روسيا ببناء أول مفاعل نووي لها وشراء نظام دفاع صاروخي روسي متقدم من طراز S-400، حتى مع المخاطرة بمواجهة العقوبات الأميركية. رفضت تركيا الموافقة على العقوبات الغربية على روسيا، وتوفر رحلات الخطوط الجوية التركية اليومية إلى المدن الروسية شريان حياة اقتصاديًا للبلاد. ليس من المستغرب أن القلة الروسية فضلوا الريفيرا التركية على يخوتهم هذا الصيف. في الوقت نفسه، انخرطت تركيا وروسيا في مواجهة في ليبيا وسوريا، حيث دمرت الطائرات التركية بدون طيار أنظمة صواريخ بانتسير الروسية بينما يقاتل وكلاؤها في ساحة المعركة. شاركت موسكو بشكل مباشر في هجوم جوي على القوات التركية في سوريا في عام 2020. وأسقطت تركيا طائرة حربية روسية في عام 2015. في أوكرانيا، على الرغم من الموازنة الحذرة لعدم استعداء الكرملين، دأبت أنقرة على تزويد كييف بمسيّرات من طراز TB2 لاستخدامها ضد القوات الروسية. كما أغلقت تركيا المضيق التركي أمام البحرية الروسية. كانت هذه الإجراءات حاسمة بالنسبة للدفاع الأوكراني".وبحسب الصحيفة، "لكن ليس من الصعب معرفة سبب رغبة كلا الزعيمين في نجاح هذه الصفقة. كل من تركيا وروسيا قوتان تعديليتان تريدان دورًا أكبر على المسرح العالمي، وعلى الرغم من خلافاتهما، فقد تمكنا من توسيع منطقة نفوذ بعضهما البعض. هذه العلاقة ليست علاقة يمكن لأي زعيم غربي، أو اي زعيم راغب تكرارها. قد يساعد ذلك في إبراز قوتهما وتلميع صورتهما في الداخل، وهو أمر يحتاجه أردوغان بالتأكيد قبل انتخابات عام 2023. لكن العلاقة بين أردوغان وبوتين تنبع في جوهرها من الاحتمالات المتاحة لهذين الرجلين بحكم إدارة الأنظمة واستعدادهما لنشر قوات على الأرض. ولكن إذا تم تنفيذ صفقة الحبوب هذه، فستنتهي هذه العلاقة الغريبة بطريقة ما بالفائدة على أوكرانيا والمزارعين الأوكرانيين والملايين الذين يواجهون نقصًا في الغذاء. ستساعد أردوغان وبوتين على الصعيدين المحلي والعالمي. وسيثبت الامر أيضًا أن النفوذ الغربي في أوكرانيا وخارجها لا يزال له حدود واقعية للغاية".