هل بدأت دول الخليج باحتضان إيران؟

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في مقاله الذي نشره في صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية قبل رحلته إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أعاد مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة بعد فترة من الجفاء، وأعاد إيران إلى وضعها المعزول.وبحسب موقع "ريسبونسيبال ستيتكرافت" الأميركي، "لا تزال إدارة بايدن متمسكة بأولويتها المتمثلة بعزل طهران، والتي كانت الاستراتيجية السائدة للولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي. في العقود الأربعة التي تلت ذلك، انتقلت الإدارات الأميركية اللاحقة من "الاحتواء المزدوج" إلى احتواء "محور الشر" في حقبة ما بعد 11 أيلول، مع تغيير طفيف في كيفية النظر إلى إيران والتعامل معها. في حين أن حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الكثيرين باعتبارها غير فعالة أو حتى تأتي بنتائج عكسية، إلا أنها لم تختلف بشكل كبير عن سياسة الولايات المتحدة في العقود السابقة في أي شيء آخر غير اللهجة والشدة. وبالمثل، فإن سياسة بايدن تجاه إيران والمنطقة الأوسع تتبع الخطوات عينها. مثلما نجحت قمة ترامب في وارسو حول السلام والأمن في الشرق الأوسط في شباط 2019 في إثارة التصعيد من قبل إيران ردًا على عزلتها، فإن مبادرات بايدن الأمنية المقترحة بين إسرائيل والدول العربية ستؤدي إلى زيادة التوترات وربما تؤدي إلى صراع عسكري مباشر في المنطقة".وتابع الموقع، "قد يؤدي الشعور بالإقصاء إلى القضاء على المصالح الناشئة في إيران من أجل خفض التصعيد الإقليمي والتعاون الاقتصادي، وفي نهاية المطاف دفع طهران أكثر نحو أنواع السياسات التي تعارضها الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى. ستستمر استراتيجية واشنطن في دفع إيران لضمان مقاومتها للضغوط الخارجية وتعظيم قدراتها الاقتصادية والعسكرية وتركيز طاقتها على بناء علاقات مع تلك الدول التي لا مصلحة لها في المشاركة في حملة الضغط. هناك فرصة هائلة لمعاكسة وتغيير اتجاه استراتيجية الإقصاء غير المجدية هذه. من الواضح أن هذا أمر بدأ العديد من الدول الإقليمية التنبه فعليا له، كما يتضح من جهودهم لإشراك إيران دبلوماسياً بعد الفترة المضطربة التي مرت بها المنطقة في عامي 2019 و 2020 - في المقام الأول كنتيجة وبالرغم من حملة الضغط الأقصى لإدارة ترامب.توضح التطورات الأخيرة في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الكبير أن السبب الجذري الشامل للتوترات هو في الواقع الشعور بالضيق الذي كان يعطل الدبلوماسية الإقليمية: الإقصاء. من الواضح أن بلدان المنطقة بدأت تدرك هذا، وأن المسار الحالي للتوترات المتقلبة والمتكررة غير مستدام. على سبيل المثال، يشير تسارع وتيرة الزيارات المتبادلة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران والعودة المحتملة لسفيريهما إلى اعتراف أبوظبي بضرورة التواصل الدبلوماسي مع طهران. في حين أن هناك دافعًا لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فإن الرياض نفسها كانت تتواصل دبلوماسيًا مع طهران أيضًا. يجب أن تخلق هذه التعديلات في المنظور بين شركاء الولايات المتحدة مساحة كافية لصانعي السياسة في واشنطن لإعادة النظر في آرائهم أيضًا، وتحديداً افتراضاتهم حول حتمية النزاعات والأزمات في المنطقة".وأضاف الموقع، "تبقى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) هي نقطة البداية الأكثر منطقية لفك تشابك العلاقات الدولية والإقليمية المثيرة للجدل لإيران وبناء إطار عمل لخفض التصعيد في المجالات الإقليمية الأخرى. أصبحت الاتفاقية بشكل أساسي حالة اختبار لأي تقارب محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الديناميكيات المتطورة في المفاوضات تشير أيضًا إلى ملاحظات أخرى.على الرغم من بعض الشكوك الأولية تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، أبدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اهتمامًا الآن بإحياء الاتفاقية - للحد من البرنامج النووي الإيراني وزيادة مشاركتها الاقتصادية مع طهران. أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، والمكاسب السياسية والعسكرية والاقتصادية المحتملة التي يمكن جنيها من تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. كما وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن دعمها الموحد لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي تشرين الثاني الماضي، أظهرت الرغبة في المزيد من العلاقات الاقتصادية مع إيران بمجرد رفع العقوبات. في أحد الاجتماعات، أعلنت دول المجلس أن "الحوار الإقليمي المعزز والعودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة من شأنه [...] السماح بمزيد من الشراكات الإقليمية والتبادل الاقتصادي". هذا الجو السائد الجديد القادم من المنطقة ليس تافهاً ويجب أخذه في الاعتبار في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. في مقاله، اعترف بايدن بفوائد "شرق أوسط أكثر أمانًا وتكاملاً"، وكيف أن "الممرات المائية ضرورية للتجارة العالمية وسلاسل التوريد" و"موارد الطاقة فيه حيوية للتخفيف من التأثير على الإمدادات العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا". كما أقر بأن المنطقة "تتحد من خلال الدبلوماسية والتعاون - بدلاً من التفكك من خلال الصراع". لكن يبدو أن هذه الكلمات لا تنطبق على منطقة تضم إيران. يواصل بايدن النهج الإقصائي وعقوباته وسياسة الاحتواء المتعددة الطبقات التي استمرت لعقود والتي كانت العقبة الرئيسية في توسيع التعاون الإقليمي الشامل".وبحسب الموقع، "إذا لم تتم استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، فستستمر العقوبات الثانوية الأميركية على إيران وتشددها، وستقوم واشنطن مرة أخرى بتنفيذ حملة الضغط الأقصى على طهران. لن يؤدي هذا إلى تقييد أي محادثات حول الدبلوماسية الإقليمية فحسب، بل سيؤثر أيضًا بشكل كبير وسلبي على التطور المستمر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في المنطقة. اقترح المسؤولون الأميركيون مؤخرًا في اجتماعات خاصة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي والأوروبيين أنه إذا لم تتم استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها تتوقع من كل دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى الحملة ضد إيران. إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فإن واشنطن تبدو عازمة على تصعيد التوترات من خلال الشراكات والتحالفات الإقليمية المصممة لعزل طهران. هذا أمر خطير، لكنه أيضًا لا يحظى بدعم جاد من المنطقة المجاورة أيضًا. لا تفضل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الصراع العسكري مع إيران. توضح العلاقات الدبلوماسية المستمرة مع طهران رغبتها في منع المنطقة من الانزلاق مرة أخرى إلى هذا الوضع. أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوضوح رغبتهما في مزيد من التعاون مع إيران وحل خلافاتهما مع طهران من خلال الوسائل الدبلوماسية. بينما لا يزال بايدن حريصًا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة - ينظر إليها على أنها أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية - فإن سياسات إدارته في الشرق الأوسط تتبع نفس النهج الذي اتبعه سلفه وتلك التي سبقته. على الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فضل الدبلوماسية مع طهران واقترح أنه يجب على المملكة العربية السعودية وإيران "مشاركة المنطقة"، إلا أن استراتيجية إدارته مع ذلك تفتقر إلى رؤية واضحة لكيفية المضي قدمًا في الدبلوماسية الإقليمية الأوسع التي من شأنها إشراك إيران".وختمت الصحيفة، "مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو بدونها، تحتاج الولايات المتحدة إلى السماح للمنطقة باستنفاد كل السبل الدبلوماسية لتوسيع التعاون والتكامل. سيخدم هذا المصالح الأميركية والعالمية الطويلة الأجل في استقرار منطقة الخليج الفارسي وخارجها وأمنها".