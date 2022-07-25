كييف تعلن وصول دبابات بولندية إلى أوكرانيا

Advertisement

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الإثنين، أن دبابات بولندية طراز "بي تي 91 - تواردي"، وصلت إلى أوكرانيا.وقال يرماك عبر "تلغرام": "بي تي 91 – تواردي البولدنية بالفعل في أوكرانيا، شكرا لأصدقائنا".وفي وقت سابق، أُعلن أن بولندا ستزود أوكرانيا بدبابات، ومدافع هاوتزر وهاون وذخيرة، وقطع غيار طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وغيرها.وكانت روسيا الاتحادية أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويدها أوكرانيا بالسلاح.