الخارجية الصينية: يجب على واشنطن أن تخلق شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف

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علقت الخارجية الصينية على الإعلان المحتمل من قبل الولايات المتحدة بشأن اعتبار روسيا راع للإرهاب، قائلة، إنه يجب أن تخلق واشنطن شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يوم الاثنين "الصين تؤمن دائما بأن الحوار والمفاوضات في القضية الأوكرانية هي السبيل الوحيد لحل الصراع".وشدد على أن "الولايات المتحدة يجب أن تخلق ظروفا إيجابية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بذل المزيد من الجهود لتعزيز تسوية سياسية".وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بكين ترحب بـ "صفقة الغذاء" بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذه العملية، قائلا:"الصين ترحب بالاتفاق ذي الصلة".في الوقت نفسه، أوصى وانغ وين بين، ردا على سؤال حول متى تتوقع الصين بدء إمدادات الحبوب من الموانئ الأوكرانية غير المحظورة، أجاب أنه يجب الاتصال بالإدارات ذات الصلة في البلاد.