Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الصينية: يجب على واشنطن أن تخلق شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف

Lebanon 24
25-07-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-974512-637943503490159217.jpg
Doc-P-974512-637943503490159217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت الخارجية الصينية على الإعلان المحتمل من قبل الولايات المتحدة بشأن اعتبار روسيا راع للإرهاب، قائلة، إنه يجب أن تخلق واشنطن شروطا مواتية لمفاوضات موسكو وكييف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يوم الاثنين "الصين تؤمن دائما بأن الحوار والمفاوضات في القضية الأوكرانية هي السبيل الوحيد لحل الصراع".
Advertisement
وشدد على أن "الولايات المتحدة يجب أن تخلق ظروفا إيجابية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك بذل المزيد من الجهود لتعزيز تسوية سياسية".
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بكين ترحب بـ "صفقة الغذاء" بين روسيا وأوكرانيا، وتؤيد بكين الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذه العملية، قائلا:
"الصين ترحب بالاتفاق ذي الصلة".
في الوقت نفسه، أوصى وانغ وين بين، ردا على سؤال حول متى تتوقع الصين بدء إمدادات الحبوب من الموانئ الأوكرانية غير المحظورة، أجاب أنه يجب الاتصال بالإدارات ذات الصلة في البلاد.

المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:42 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
09:20 | 2021-12-04
09:00 | 2022-07-25
08:48 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website