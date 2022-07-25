o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيسكوف: ليس لدى بوتين خطط لحضور جنازة شينزو آبي
Lebanon 24
25-07-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء الراحل، شينزو آبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية، حيث أكد أن الرئيس الروسي لن يذهب إلى اليابان، ولم يتحدد بعد مستوى المشاركة الروسية في الجنازة، على أن يتم تحديد ذلك في وقت لاحق.
Advertisement
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تتويجها.. هذا ما حصل بحساب ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على "انستغرام"
Lebanon 24
بعد تتويجها.. هذا ما حصل بحساب ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على "انستغرام"
16:55 | 2022-07-24
24/07/2022 04:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ تظهر مُجدداً في سماء لبنان.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
صواريخ تظهر مُجدداً في سماء لبنان.. شاهدوا الصورة
15:33 | 2022-07-24
24/07/2022 03:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربعت على العرش".. تتويج ياسمينا زيتون ملكة لجمال لبنان للعام 2022
Lebanon 24
"تربعت على العرش".. تتويج ياسمينا زيتون ملكة لجمال لبنان للعام 2022
16:21 | 2022-07-24
24/07/2022 04:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يطرأ في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل عند الصرّافين
Lebanon 24
أمرٌ بارز يطرأ في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل عند الصرّافين
12:32 | 2022-07-24
24/07/2022 12:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال العالم تنسحب من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ملكة جمال العالم تنسحب من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. ما السبب؟
15:16 | 2022-07-24
24/07/2022 03:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
07:42 | 2022-07-25
ميقاتي ترأسّه.. هذا ما تقرّر خلال اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية
02:00 | 2022-07-25
هل يضيّع لبنان آخر فرصة إنقاذية؟
02:00 | 2022-07-25
هل يضيّع لبنان آخر فرصة إنقاذية؟
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
09:00 | 2022-07-25
المقداد: الطريقة القديمة بالتعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة وهمنا موقع أمتنا بالعالم
08:48 | 2022-07-25
مجلة "نيوزويك" نقلاً عن وزارة الدفاع الأميركية: إلغاء مناورات بحرية أميركية في البحر الأسود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا
فيديو
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
25/07/2022 16:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
25/07/2022 16:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
02:00 | 2022-07-23
25/07/2022 16:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact