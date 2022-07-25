Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: ليس لدى بوتين خطط لحضور جنازة شينزو آبي

Lebanon 24
25-07-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-974514-637943504643100656.jpg
Doc-P-974514-637943504643100656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن عدم وجود أي خطط لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء الراحل، شينزو آبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية، حيث أكد أن الرئيس الروسي لن يذهب إلى اليابان، ولم يتحدد بعد مستوى المشاركة الروسية في الجنازة، على أن يتم تحديد ذلك في وقت لاحق.
Advertisement
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:42 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
02:00 | 2022-07-25
09:20 | 2021-12-04
09:00 | 2022-07-25
08:48 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website