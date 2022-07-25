Advertisement

عربي-دولي

ايران تحاول الضغط... هل بات الاتفاق النووي وشيكا؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974537-637943558963671513.jpg
Doc-P-974537-637943558963671513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جاء في "العربية":
 

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، إن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو الماضي حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
Advertisement

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها، بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق، بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في يونيو الماضي.

وقال إسلامي اليوم: "لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين عودة الجانب الآخر للاتفاق النووي". وتابع: "إذا عاد الغربيون إلى الاتفاق وتأكدنا أنهم لن يقوموا بعمل مضر، فسوف نتخذ قراراً بشأن الكاميرات".

ويفرض الاتفاق النووي الموقع في 2015 قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران. في المقابل قامت طهران بمخالفة بنود الاتفاق فيما يتعلق بالقيود على أنشطتها النووية.

في السياق نفسه، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مدير الوكالة رافائيل غروسي بأن لديه "آراء غير احترافية وظالمة وغير بناءة" بشأن برنامج إيران النووي.

وكان غروسي قد قال لصحيفة "إلباييس" الإسبانية في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن برنامج إيران النووي "يتقدم بسرعة"، وإن رصد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يجري هناك محدود للغاية.

وبدا أن إحياء الاتفاق النووي وشيك في مارس لكن المحادثات واجهت عراقيل، منها ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوضحت أنها لا تعتزم القيام بتلك الخطوة.

في سياق آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إنه "يجب تحسين قوة الفريق المفاوض" الإيراني، معتبراً أن "التفاوض هو نوع من المقايضة". "العربية" 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:14 | 2022-07-25
17:12 | 2022-07-25
17:11 | 2022-07-25
17:10 | 2022-07-25
17:07 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website