Advertisement

عربي-دولي

حاكم ولاية كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ

Lebanon 24
25-07-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-974541-637943571849908180.jpg
Doc-P-974541-637943571849908180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا، بسبب حريق اندلع منذ الجمعة في الغابات وانتشر بشكل سريع جدا.

واندلع حريق غابات سريع الانتشار بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية يوم السبت، في واحدة من أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص، وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.
Advertisement

وبدأ حريق "أوك فاير" بعد ظهر الجمعة بجنوب غرب المنتزه، بالقرب من بلدة ميدباينز في مقاطعة ماريبوسا، وبحلول يوم السبت نما إلى ما يقرب من 19 ميلا مربعا، وفقا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا.

واندلع الحريق عندما أحرز رجال الإطفاء تقدما في مواجهة حريق سابق في بستان من السيكويا العملاقة في الجزء الجنوبي من منتزه يوسمايت.

وقال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإخلاء دخلت حيز التنفيذ يوم السبت لأكثر من 6000 شخص يعيشون على مدى عدة أميال في منطقة ريفية قليلة السكان.

وقال باترسون إن أكثر من 400 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق، إلى جانب طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى وجرافات، في ظل ظروف قاسية شملت الطقس الحار وانخفاض الرطوبة ونباتات جافة بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:02 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
12:00 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website