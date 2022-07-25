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عربي-دولي

المقداد: الطريقة القديمة بالتعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة وهمنا موقع أمتنا بالعالم

Lebanon 24
25-07-2022 | 09:00
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أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "الطريقة القديمة في التعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك  مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في دمشق اليوم:

 "الطريقة القديمة في التعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة وهمنا الأساسي هو موقع الأمة العربية في عالم اليوم"، مضيفا: "الهم الأساسي لسوريا تعزيز التضامن العربي وتوحيد كلمتنا في مواجهة التحديات المشتركة".
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وأكد المقداد أن "العلاقات السورية الجزائرية متجذرة في التاريخ ".

وأضاف: "الجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سوريا".

من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة: "الجزائر وسورية الشقيقة تتقاسمان الأمجاد والبطولات"، مشيرا إلى أن "الجزائر ودمشق تحضران لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين".

وتابع: "اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والسوري".

وأردف: "نحن بصدد التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين للتوقيع على عدد من الاتفاقيات".
المصدر: روسيا اليوم
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