المقداد: الطريقة القديمة بالتعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة وهمنا موقع أمتنا بالعالم

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أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن "الطريقة القديمة في التعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة".وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في دمشق اليوم:"الطريقة القديمة في التعامل تجاه الأزمات بين العرب لم تعد نافعة وهمنا الأساسي هو موقع الأمة العربية في عالم اليوم"، مضيفا: "الهم الأساسي لسوريا تعزيز التضامن العربي وتوحيد كلمتنا في مواجهة التحديات المشتركة".وأكد المقداد أن "العلاقات السورية الجزائرية متجذرة في التاريخ ".وأضاف: "الجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سوريا".من جانبه قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة: "الجزائر وسورية الشقيقة تتقاسمان الأمجاد والبطولات"، مشيرا إلى أن "الجزائر ودمشق تحضران لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين".وتابع: "اتفقنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والسوري".وأردف: "نحن بصدد التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين للتوقيع على عدد من الاتفاقيات".