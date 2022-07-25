الكرملين: على الأمم المتحدة إزالة القيود غير المباشرة على الحبوب والأسمدة الروسية

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا بذلت جهودا كبيرة للتوصل في اسطنبول لاتفاقية المواد الغذائية، إلا أنه يتعين الانتظار لإعطاء التقييمات لفعالية عمل آليات التنفيذ.



جاء ذلك ردا على سؤال بشأن "اتفاقية المواد الغذائية" التي أبرمت في إسطنبول، حيث أشار بيسكوف إلى أن على هيئة الأمم المتحدة أن تعمل على إزالة القيود غير المباشرة المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية. مضيفا: "بالتأكيد تم إنجاز الكثير، وقد بذل الجانب الروسي الكثير من الجهود. ولكن دعونا ننتظر لإعطاء بعض التقييمات لفعالية عمل الآليات التي تم التوصل إليها نتيجة لهذه الاتفاقيات".

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