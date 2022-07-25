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عربي-دولي

مسؤول حوثي: نبارك أي تقارب بين دول المنطقة

Lebanon 24
25-07-2022 | 11:30
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بارك عضو الوفد الوطني المفاوض التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن عبد الملك العجري، أي تقارب بين دول المنطقة.

ووجه العجري عبر حسابه على "تويتر" رسالة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية، قال فيها "كفى عليها عبثا باليمن واستخدام البعبع الإيراني شماعة لتدميره وانتهاك سيادته والتدخل في شؤونه فلم يعد ينطلي إلا على مرتزقتكم".
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وشدد المسؤول في جماعة أنصار الله على ضرورة "التعامل مع اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة مسألة جوهرية لأمن واستقرار الجوار والإقليم".
المصدر: روسيا اليوم
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