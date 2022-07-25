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لافروف: أوروبا تتبع إرادة واشنطن على حسابها

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:00
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي في الوضع حول أوكرانيا تحقق إرادة الولايات المتحدة وذلك على حسابها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع وزير خارجية الكونغو: "ما مدى حرية العالم الذي تريد القيادة البولندية إشراك أوكرانيا فيه، أعتقد أنه يتضح مع مرور كل يوم، عندما تخضع أوروبا بأكملها لإملاءات الولايات المتحدة دون أدنى شك، وتفي بإرادة واشنطن في إلحاق أضرار جسيمة بها. من القطاع الاقتصادي الخاص إلى المجال الاجتماعي. هذا هو العالم الحر له ثمن".
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كذلك أشار إلى أنه ناقش مع نظيره من الكونغو طرق تجاوز الفوضى التي خلقها الغرب بشكل مصطنع في الاقتصاد العالمي، وقال: "ناقشنا اليوم طرقا محددة لتجنب العقبات المصطنعة في العلاقات بين روسيا وجمهورية الكونغو ونفعل كل شيء حتى لا تعتمد علاقاتنا التجارية والاقتصادية والاستثمارية على الفوضى التي ينظمها الغرب في الاقتصاد العالمي".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على موسكو، وساهمت هذه القيود في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الدول الأوروبية.
 
(روسيا اليوم) 
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