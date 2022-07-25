Advertisement

عربي-دولي

السعودية تعلن عن 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

Lebanon 24
25-07-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-974576-637943697414456491.jpg
Doc-P-974576-637943697414456491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة وصلت لـ 3 حالات.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة لموقع "العربية" أن المصابين الثلاثة كانوا عائدين من أوروبا.
Advertisement

وأعلنت السعودية في وقت سابق عن إصابة بمرض جدري القرود بمدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة، حيث تم حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القرود، حيث يعد التصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.
 
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2022-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:45 | 2022-07-25
14:43 | 2022-07-25
14:41 | 2022-07-25
14:41 | 2022-07-25
14:40 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website