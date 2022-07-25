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الهند تعزز وجودها العسكري على الحدود مع الصين

Lebanon 24
25-07-2022 | 15:00
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تعزز الهند وجودها العسكري على أراضيها بالقرب من الأجزاء المتنازع عليها من الحدود مع الصين، حيث تقوم بنقل وحدات طيران إضافية والاستعداد لنشر بطارية صواريخ إس-400 المضادة للطائرات.
 
ووفق ما ذكرته نسخة الإنترنت لصحيفة The Economic Times الهندية يوم الاثنين، نشرت القوات الجوية الهندية طائرات مقاتلة في شرق لداخ، ونشرت طائرات مقاتلة في المطارات الحدودية، بما في ذلك أحدث مقاتلات رافال متعددة المهام التي تم الحصول عليها مؤخرا من فرنسا.

وقال التقرير إن الجيش الهندي يخطط أيضا في الأشهر المقبلة لنشر البطارية الثانية لأنظمة صواريخ إس-400 تايفون المضادة للطائرات، والتي يتم توريدها من روسيا بموجب عقد 2018.

وتم نشر أول بطارية من طراز تايفون، استلمتها الهند بالفعل، في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، مع توقع صد الهجمات الجوية من كل من الصين وباكستان.

وفي منطقة لداخ، التي شهدت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية في عام 2020، استمرت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في التحليق بانتظام على مقربة شديدة من خط السيطرة الفعلية، على الرغم من جولات المفاوضات الـ16 التي أجراها الطرفان.
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(روسيا اليوم)
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