أردوغان: مساعي تطوير العلاقات مع السعودية لا تزال مستمرة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن مساعي تطوير العلاقات التركية مع السعودية والإمارات لا تزال "مستمرة"، مضيفا أن لقاءات تطبيع العلاقات مع مصر مستمرة أيضا دون "عوائق كبيرة تمنع ذلك".وأعلن أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، مشيرا إلى جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة.وحول قصف منتجع عراقي جبلي في دهوك ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، أكد أردوغان أن الهجوم نفذه إرهابيون للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.وأفاد أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنهدعا العراق إلى عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد.وحول تطورات الحرب في أوكرانيا، قال إنه في انتظار التطبيق العملي لبنود اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من جميع الأطراف بعد التوقيع عليها قبل أيام قليلة، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.وأوضح أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) التركية أن "المفاوضات بدأت قبل وقت طويل للوصول إلى اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم".وأضاف: "مساعينا للمصالحة بين روسيا وأوكرانيا بدأت قبل الحرب.. ولا نزال نواصل جهودنا".ولفت إلى أن تركيا لن تسمح بأن تدعم دول تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما اعتبرها تنظيمات "إرهابية".وطالب الرئيس التركي، الدول التي تريد الانضمام للناتو باحترام شروط أنقرة بخصوص مكافحة التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن بلاده "لن تتنازل ولو قليلا" عن الشروط التي وضعتها للانضمام إلى الحلف.