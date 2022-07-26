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عربي-دولي

أردوغان: مساعي تطوير العلاقات مع السعودية لا تزال مستمرة

Lebanon 24
26-07-2022 | 00:00
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن مساعي تطوير العلاقات التركية مع السعودية والإمارات لا تزال "مستمرة"، مضيفا أن لقاءات تطبيع العلاقات مع مصر مستمرة أيضا دون "عوائق كبيرة تمنع ذلك".
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وأعلن أنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، مشيرا إلى جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة.

وحول قصف منتجع عراقي جبلي في دهوك ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، أكد أردوغان أن الهجوم نفذه إرهابيون للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

وأفاد أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنه
دعا العراق إلى عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد.

وحول تطورات الحرب في أوكرانيا، قال إنه في انتظار التطبيق العملي لبنود اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية من جميع الأطراف بعد التوقيع عليها قبل أيام قليلة، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) التركية أن "المفاوضات بدأت قبل وقت طويل للوصول إلى اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم".

وأضاف: "مساعينا للمصالحة بين روسيا وأوكرانيا بدأت قبل الحرب.. ولا نزال نواصل جهودنا".

ولفت إلى أن تركيا لن تسمح بأن تدعم دول تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما اعتبرها تنظيمات "إرهابية".

وطالب الرئيس التركي، الدول التي تريد الانضمام للناتو باحترام شروط أنقرة بخصوص مكافحة التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن بلاده "لن تتنازل ولو قليلا" عن الشروط التي وضعتها للانضمام إلى الحلف.
وأشار أردوغان أيضا إلى أنه يجب على إيران وروسيا اتخاذ موقف واضح من تلك التنظيمات ومكافحتها.

ومن ناحية أخرى، لمح الرئيس التركي إلى أن الولايات المتحدة أنشأت أربع قواعد عسكرية جديدة في الجزر الموجودة بين بلاده واليونان.

وكشف أن النقاشات مع واشنطن بشأن إتمام صفقة مقاتلات إف-16 مستمرة.

وشدد على أن واشنطن لا تزال تدرب في سوريا عناصر تنظيمات مسلحة تنفذ هجمات على القوات التركية.
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