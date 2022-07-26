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مجلس الأمن يدين هجوم دهوك ويؤكد على استقلال وسيادة العراق

Lebanon 24
26-07-2022 | 00:30
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أعلنت بعثة إيرلندا في الأمم المتحدة، الاثنين، أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا في بيان الهجوم على دهوك بإقليم كردستان العراق، وأكدوا دعمهم لاستقلال وسيادة العراق.

وتعرض منتجع جبلي عراقي في دهوك لقصف تركي يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.
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ونفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية بلاده عن القصف، متهما الإرهابيين بتنفيذ الهجوم للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.
ونشرت بعثة إيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر البيان، الذي حث فيه أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، بعد مقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال في الهجوم.

وقال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأحد، إن "تركيا استغلت الحرب على داعش للتوغل داخل العراق".

وأضاف عناد، في حديث مع قناة "العربية"، أن أنقرة "لم تتجاوب" مع دعوات بغداد لسحب قواتها من معسكر زليكان، مؤكداً أن "هناك قوة تركية بحجم لواء متوغلة 20 كيلومترا شمالي العراق".
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