بدعم إماراتي... افتتاح مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بريف دمشق

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افتتحت وزارة الصحة السورية مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني قرب قصر المؤتمرات بريف دمشق بطاقة استيعابية 135 سريراً منها 40 سرير عناية.وأوضح وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش في تصريح للصحفيين أن اختيار مكان المشفى وافتتاحه جاء ليغطي منطقة الغوطة ومناطق جغرافية واسعة بريف دمشق تضم حوالي مليون نسمة.وأشار الوزير الغباش إلى أن افتتاح المشفى جاء بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية "وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لجائحة كوفيد 19 وآثارها وهو دليل على العلاقات الأخوية المتينة التاريخية بين القيادتين والشعبين في البلدين".وبين الوزير الغباش أن المشفى يضم كامل التجهيزات الطبية اللازمة كأجهزة الأشعة والطبقي المحوري والمنافس لتقديم الخدمة الطبية المناسبة إضافة إلى عدد من الأقسام الأخرى مثل المخبر بكل تجهيزاته وقسم عناية مشددة.