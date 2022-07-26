مسلحون يسطون على كنيسة في أميركا.. سرقوا القس بقيمة مليون دولار! (فيديو)

قالت الشرطة الأميركية، إن قساً من بروكلين معروفاً بارتداء ملابس أنيقة ومجوهرات باهظة تعرض للسرقة هو وزوجته لأكثر من مليون دولار في أثناء خطبته بالكنيسة.حيث تقول الشرطة إن ثلاثة رجال دخلوا الكنيسة التي يعمل فيها القس بأسلحة نارية وقاموا بالسيطرة على القس لامور ميلر وزوجته، وذلك وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".في حين وثقت الكاميرات، الموجودة بالكنيسة، عملية السطو التي قام بها مسلحون، حيث يظهر أحد الجناة وهو يحمل مسدساً ويوجهه إلى القس؛ ما دفعه إلى قطع خطبته.

كذلك رصد الفيديو رد فعل القسيس الذي اضطر إلى التوقف عن الخطبة وقال للمسلحين: "حسناً، حسناً، حسناً"، وهو يرفع يديه ونزل بقدميه على الأرض.في حين قال القس: "عندما نزلت على قدماي على الأرض ذهب أحدهم إلى زوجتي وأخذ كل مجوهراتها، ووضع المسدس أمام وجه طفلي البالغ من العمر 8 أشهر"، وأضاف: "خلع خاتمي، وخاتم زواجي، وخلع سلسلتي، ثم بدأ يدق على رقبتي ليرى ما إذا (كان هناك) أي شيء آخر".كما قال القس إنه كان هناك مسلحون بأسلحة نارية وقفوا عند الباب الخاص بالكنيسة، وقالت الشرطة إنه كان هناك ما بين 20 و25 مصلياً.في حين قالت شرطة نيويورك إن المشتبه بهم أخذوا مجوهرات بقيمة مليون دولار ثم فروا من الموقع سيراً على الأقدام. وقالت الشرطة إنهم استقلوا سيارة مرسيدس بنز بيضاء وشوهدوا وهم يتجهون شرقاً في أحد الشوارع.