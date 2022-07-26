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واشنطن تطرح الخطة "ب" لإخراج الحبوب من أوكرانيا.. هذا ما تتضمنه

Lebanon 24
26-07-2022 | 04:30
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نظرا "لعدم ثقتها" في استعداد موسكو الامتثال لاتفاقية إسطنبول، تطور الولايات المتحدة الأميركية "الخطة ب" لتصدير الحبوب من الأراضي الأوكرانية.

 

جاء ذلك ضمن تصريحات رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، سامانثا باور، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، حيث قالت إن الولايات المتحدة "تعد خطة طوارئ" لأنه "لا يمكن الوثوق بموسكو".

 

وتشمل الخطة، وفقا لباور، النقل البري والسكك الحديدية والصنادل النهرية، بالإضافة إلى ذلك، فمن المخطط "تعديل" أنظمة السكك الحديدية في أوكرانيا، وفقا لمعايير السكك الحديدية الأوروبية.

 

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد توصلوا إلى اتفاقية في إسطنبول يوم 22 تموز الجاري، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتشمل الصفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.

 

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لبذل قصارى جهدها لضمان دخول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ووفقا لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن التوقيع في إسطنبول على وثائق بشأن رفع القيود عن تصدير المنتجات الروسية للتصدير، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية، يؤكد الطبيعة المصطنعة لمحاولات الغرب إلقاء اللوم في أزمة الغذاء العالمية على روسيا.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم
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