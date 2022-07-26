بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضدّ روسيا وسوريا

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وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات على روسيا وسوريا، وفقا لبيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية.وجاء في البيان: "تمت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا و5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سوريا".وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عددا من المحافظين الروس.وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.