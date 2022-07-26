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بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضدّ روسيا وسوريا

Lebanon 24
26-07-2022 | 08:30
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وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات على روسيا وسوريا، وفقا لبيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية.

وجاء في البيان: "تمت إضافة 42 نقطة جديدة إلى البند الخاص بالعقوبات ضد روسيا و5 نقاط إلى البند الخاص بالعقوبات ضد سوريا".
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وشملت قائمة العقوبات، على وجه الخصوص، عددا من المحافظين الروس.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

 
(روسيا اليوم)
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