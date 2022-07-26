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اليوم.. شمال غرب أميركا على موعد مع أشد الأيام حرارة

Lebanon 24
26-07-2022 | 09:00
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من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مدينة بورتلاند الأميركية بصورة كبيرة وتسجل رقما قياسيا في المنطقة الواقعة في ولاية أوريغون، التي نادرا ما تشهد مثل هذا الطقس الحار.

وقد تصل درجات الحرارة في بورتلاند إلى 37.8 درجة مئوية، الثلاثاء، ما يجعله على الأرجح اليوم الأكثر حرارة ضمن موجة حر تستمر أسبوعا في منطقة شمال غربي الولايات المتحدة.
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ولهذا السبب، أصدر خبراء أرصاد تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق ولايتي أوريغون وواشنطن، بحسب الأسوشيتد برس. وهناك احتمال أن تصل درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية في سياتل، و37.7 درجة مئوية في المناطق الشرقية من أوريغون وواشنطن.

وفي حين غالبا ما تسجل المناطق الداخلية بالولايتين درجات حرارة مرتفعة، فإن هذا النوع من القفزات الساخنة لا يحدث تقريبا كما هو الحال في بورتلاند وسياتل.

 ومع ارتفاع الحرارة شمال غرب الولايات المتحدة، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الحارقة في الشمال الشرقي خلال الأيام المقبلة.

والأحد الماضي سجلت فيلادلفيا درجة حرارة مرتفعة للغاية حين بلغت 37 درجة مئوية.

وشهدت مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي اليوم الخامس على التوالي من تسجيل 37.7 درجة مئوية أو أكثر، وهي أطول فترة تسجل فيها درجات الحرارة تلك منذ عام 1931.

وسجلت بوسطن أيضا 37.7 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 36.6 درجة مئوية، المسجل عام 1933.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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