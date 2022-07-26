روسيا تقرر الانسحاب من المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024

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أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء، يوري بوريسوف، عن انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية.وأكد بوريسوف، في مؤتمر صحفي، على أن روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء، إلا أن ذلك يعني أن قرار مغادرة المحطة بعد عام 2024 "قد تم اتخاذه بالفعل".وأضاف بوريسوف: "أعتقد أنه بحلول هذا الوقت، سنبدأ في إنشاء محطتنا المدارية الروسية الخاصة"، ووفقا له، سوف تصبح الأولوية الرئيسية لمؤسسة "روس كوسموس" للملاحة الفضائية المأهولة، وأضاف: "سنواصل البرنامج المأهول وفقا للخطط المعتمدة، على أن تكون الأولويات الرئيسية لإنشاء المحطة المدارية الروسية".وتابع بورويسوف: "إن صناعة الفضاء تواجه أوقاتا صعبة، حيث أرى مهمتي الرئيسية، جنبا إلى جنب مع زملائي، ليست خفض وإنما رفع المستوى، من خلال تزويد الاقتصاد الروسي بالخدمات الفضائية اللازمة، وعلى رأسها الملاحة والاتصالات ونقل البيانات والأرصاد الجوية والمعلومات الجيوديسية وغيرها".