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الخمور المغشوشة تقتل 28 شخصا في الهند

Lebanon 24
26-07-2022 | 12:30
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توفي ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب 60 آخرون بالإعياء والمرض نتيجة احتساء خمور مغشوشة غربي الهند، وفق مسؤولين.

فقد ذكر المسؤول الحكوميموكيش بارمار أن الوفيات وقعت في منطقتي أحمد آباد وبوتاد بولاية غوجارات، حيث يحظر تصنيع وبيع واستهلاك الخمور.
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ولم تتضح على الفور المادة الكيماوية المستخدمة في صناعة الخمور المغشوشة.

وقالت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا إن الشرطة اعتقلت عددا من المهربين المشتبه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية.
 
 
(سكاي نيوز)
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