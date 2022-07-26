أردوغان سيلتقي بوتين في سوتشي

أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل إلى مدينة سوتشي الروسية في الخامس من آب للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



هذا ولم تذكر الرئاسة التركية المزيد من التفاصيل.





(روسيا اليوم)