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أردوغان سيلتقي بوتين في سوتشي

Lebanon 24
26-07-2022 | 13:30
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أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصل إلى مدينة سوتشي الروسية في الخامس من آب للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

هذا ولم تذكر الرئاسة التركية المزيد من التفاصيل.

 
(روسيا اليوم)
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