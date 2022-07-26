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عربي-دولي
مقتل 5 متظاهرين في الكونغو الديموقراطية خلال احتجاج ضدّ بعثة الأمم المتحدة
Lebanon 24
26-07-2022
|
14:30
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قتل 5 أشخاص على الأقل في مدينة غوما بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة.
وكتب المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "خمسة قتلى وخمسون جريحا على الأقل"، وقال إنه سيتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة "عن الخسائر البشرية والمادية وكذلك العواقب التي سيتم استخلاصها" إثر التظاهرات.
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وقال مراسل "وكالة فرانس برس" في المنطقة إن رصاصة أطلقت على ما يبدو من داخل القاعدة اللوجستية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وأصابت متظاهرا شابا في رأسه، ونقلت جثته على الإثر في سيارة إسعاف تابعة للجيش الكونغولي.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، تجمع مئات المتظاهرين في محيط قاعدة مونوسكو اللوجستية وهاجموا معسكر البعثة الواقع خارج وسط مدينة غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية المضطربة.
وتمكنت قوات الأمن الكونغولية من احتواء الحشد بالقرب من القاعدة اللوجستية، فيما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لم نعد نريد مونوسكو" و"وداعا مونوسكو".
وأمس الاثنين، اقتحم مئات المتظاهرين مقر مونوسكو وقاعدتها اللوجستية مطالبين برحيل قوات حفظ السلام الدولية من جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم حطموا النوافذ والجدران ونهبوا أجهزة الكمبيوتر والكراسي والطاولات وأشياء عالية الثمن.
(روسيا اليوم)
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