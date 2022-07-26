Advertisement

عربي-دولي

ماذا كشف الحرس الثوري الإيراني عن قواربه الجديدة؟

Lebanon 24
26-07-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-974921-637944511249194888.jpg
Doc-P-974921-637944511249194888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن "القوارب الجديدة والسريعة للحرس الثوري أصبحت متخفية من الرادار".

وفي التفاصيل، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "لقد جعلنا هياكل قواربنا متخفية من الرادار، ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليا"، لافتا إلى أن "استخدام المعرفة والمنتجات المحلية والمصممة من قبل العلماء الإيرانيين، يعد من مفاخر القوة البحرية للحرس الثوري، والحرس الثوري عموما".
Advertisement

وأضاف: "كما تعلمون، فإن قوتنا البحرية هي قوة استراتيجية كاملة، وكل ما هو موجود في القوات الأخرى موجود لدينا أيضا، من الدبابات والدبابات البرمائية، إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات بدون طيار..لذلك، نحاول دائما أن نكون على اتصال وتفاعل وتعاون مستمر مع القوات الأخرى والهيئات العسكرية، وكذلك وزارة الدفاع في إنتاج الأنظمة والمعدات".


(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
22:18 | 2022-07-26
22:20 | 2022-07-26
23:08 | 2022-07-26
23:00 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website