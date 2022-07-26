ماذا كشف الحرس الثوري الإيراني عن قواربه الجديدة؟

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كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن "القوارب الجديدة والسريعة للحرس الثوري أصبحت متخفية من الرادار".وفي التفاصيل، قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "لقد جعلنا هياكل قواربنا متخفية من الرادار، ونسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليا"، لافتا إلى أن "استخدام المعرفة والمنتجات المحلية والمصممة من قبل العلماء الإيرانيين، يعد من مفاخر القوة البحرية للحرس الثوري، والحرس الثوري عموما".وأضاف: "كما تعلمون، فإن قوتنا البحرية هي قوة استراتيجية كاملة، وكل ما هو موجود في القوات الأخرى موجود لدينا أيضا، من الدبابات والدبابات البرمائية، إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات بدون طيار..لذلك، نحاول دائما أن نكون على اتصال وتفاعل وتعاون مستمر مع القوات الأخرى والهيئات العسكرية، وكذلك وزارة الدفاع في إنتاج الأنظمة والمعدات".(روسيا اليوم)