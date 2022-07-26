رئيسي: لم نُغادر طاولة المفاوضات النووية

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الغرب خلق أزمة في المفاوضات حول الاتفاق النووي بعد إصدار بيان في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء المفاوضات التي استضافت قطر آخر جولاتها الشهر الماضي.وأضاف أن إيران "لم تغادر طاولة المفاوضات"، متهما الغرب بخلق أزمة في هذه المفاوضات بإصدار قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المفاوضات.كما تابع أن الوصول لنتيجة من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي يتطلب "إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء"، معتبرا أن موقف إيران "منطقي وعقلاني".