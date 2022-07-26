مقتل 40 مقاتلا أجنبيا في دونيتسك... وهذه جنسيّة معظمهم!

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل أكثر من 40 مرتزقاً أجنبياً معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة في دونيتسك.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن نقطة الانتشار المؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي التي أصيبت في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" في دونيتسك.كما قال إن القوات الروسية قصفت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في قرية "زايتسيفا" في دونيتسك، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 أوكرانياً، بينما تم تدمير مستودع الذخيرة.