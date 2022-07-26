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ألمانيا تُسلّم كييف منظومات إطلاق صواريخ "مارس-2"

Lebanon 24
26-07-2022 | 16:59
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أن ألمانيا سلمت لكييف أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ""مارس-2 (Mars-II)، التي كانت قد وعدت بها أوكرانيا من قبل.

وبالإضافة إلى ذلك قالت وزيرة الدفاع إن ألمانيا سلمت كييف 3 مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.
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(روسيا اليوم)
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