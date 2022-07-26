ولي العهد السعودي يغادر المملكة في زيارة رسمية لليونان وفرنسا

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة، في زيارة رسمية إلى كل من اليونان وفرنسا.



وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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(العربية)