في زيارة رسمية.. ولي العهد السعودي يصل إلى اليونان

في زيارة رسمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية اليونان.



وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية.

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كما كان في استقباله لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وفق ما نقلته وكالة "واس".



ويضم الوفد الرسمي للأمير محمد بن سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعدد آخر من الوزراء.



يأتي ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق بيان من الديوان الملكي.

(العربية)