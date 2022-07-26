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طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه

Lebanon 24
26-07-2022 | 16:56
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قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، إن الرئيس جو بايدن قد أكمل دورته لمدة 5 أيام من دواء Paxlovid المضاد للفيروسات، عقب إصابة بكورونا، وصحته الآن جيدة بما يكفي لاستئناف نشاطه.

وأكد أوكونور أن "أعراض الرئيس "اختفت تقريباً بشكل كامل وأن نبضه وضغط الدم ومعدل التنفس وحرارته بحالة طبيعية. 
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وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أعلنت قبل أيام إصابة بايدن بكورونا، مشيرة إلى أنه تلقى تطعيماً كاملاً فضلاً عن جرعتين معززتين من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".

وبحسب أوكونور، فإن بايدن أصيب بمتحور BA5، وهو أكثر متحورات "كوفيد-19" شيوعا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وقد أصيب بآلام في الجسم والتهاب في الحلق وسيلان في الأنف وإرهاق وسعال جاف في بعض الأحيان، وهو يستجيب بشكل جيد لعلاج "باكسلوفيد" (PAXLOVID).
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