o
بيروت
28
o
طرابلس
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل: إيران على مشارف العتبة النووية وبإمكاننا ضربها
Lebanon 24
26-07-2022
|
17:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعالت الأصوات في إسرائيل محذرة من بلوغ إيران «العتبة الذرية» التي تسمح لها بالتحول إلى قوة نووية بحلول الصيف المقبل بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع بيني غانتس قدرة بلده على ضرب الجمهورية الإسلامية لتعطيل برنامجها، في حين دعا مدير وكالة الطاقة الذرية رفائيل غروسي طهران إلى استعادة جميع قدرات التفتيش لبناء الثقة مع المجتمع الدولي.
Advertisement
مع تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك من أن إيران ستصبح دولة على شفا عتبة التسلح النووي بحلول صيف العام المقبل، لوح وزير الدفاع بيني غانتس بقدرة الدولة العبرية على الضرب بقوة وتأخير البرنامج النووي.
وقال غانتس، في مؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه إسرائيل أمس: «إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة خاصة لنا، وحسب تصور أولئك الذين يؤمنون بالاتفاق النووي، وهذا ليس تصوراً بعيد المدى، فإنه عند وجود اتفاق إيراني، لن يواصلوا المشروع النووي وسيؤجلونه سنوات مقبلة».
وأضاف غانتس: "نحن مستاؤون جداً من اتفاق سيكون سيئاً لأنه مؤقت، وسيفتح الإيرانيون الاقتصاد وسيمنحهم الشرعية للعودة إلى حيث هم".
وتابع غانتس: "أشرنا إلى جميع الفجوات. لا أرى هذا الاتفاق قادماً في الأيام القليلة المقبلة، لكن لا يمكنني استبعاده. لا أرى أي علامات كبيرة على ذلك في الوقت الحالي".
وفي حين أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم تتوصل بعد إلى نتيجة، قال غانتس، إن إيران طورت برنامجها النووي تحت مظلة الحماية للمفاوضات.
كما جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، التأكيد على الاستعداد لشن عمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.
وأشار إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته التي أجراها للمنطقة منتصف الشهر الحالي، حول إمكانية استخدام الخيار العسكري لوقف البرنامج الذري الإيراني كملاذ أخير.
أما بشأن تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بمهاجمة منصة "كاريش"، التي تنقب عن الغاز الطبيعي في منطقة متنازع عليها مع لبنان بالبحر المتوسط، فقال غانتس: "مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع مقارنة بلبنان وحزب الله. إنه يفهم جيداً أنه يجب ردعه، لكن الأشياء يمكن أن تحدث. لقد رأينا إطلاق الحزب طائرات بدون طيار، وإذا تحدانا فسوف نرفع هذا التحدي".
وجاء تأكيد غانتس على قدرة إسرائيل العسكرية في وقت حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في مقال بعنوان "يمكن لإيران أن تحول نفسها إلى دولة نووية" نشر في مجلة "تايم"، من أن الوقت قد فات لتنفيذ هجمات على نقاط محددة، وأن على أميركا وإسرائيل استخدام حلول "عملية ودبلوماسية" لمنع تحقيق "الرغبة الدائمة للملالي" في طهران. كما تأتي تهديدات المسؤول الإسرائيلي عقب مباحثات أجراها في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لبحث الملف الإيراني، وغداة تشديد نصرالله على أن "صواريخ حزب الله الدقيقة تطال كل الأهداف الإسرائيلية براً وبحراً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
Lebanon 24
لبنانيّون يتركون منازلهم... ما السبب؟
07:00 | 2022-07-26
26/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج وسوف في المستشفى: ماذا جرى له؟
Lebanon 24
جورج وسوف في المستشفى: ماذا جرى له؟
01:45 | 2022-07-26
26/07/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
Lebanon 24
تفاصيل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لحظات تكشف عن الكواليس والنتيجة
04:30 | 2022-07-26
26/07/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
Lebanon 24
اشكالٌ كبير وكلمات نابية بين النواب خلال الجلسة التشريعية.. هذا ما جرى!
04:53 | 2022-07-26
26/07/2022 04:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مزدوجة لـ"حزب الله".. لماذا حسم باسيل عدم دعمه لفرنجية رئاسيًا؟
Lebanon 24
رسالة مزدوجة لـ"حزب الله".. لماذا حسم باسيل عدم دعمه لفرنجية رئاسيًا؟
06:00 | 2022-07-26
26/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
22:09 | 2022-07-26
اجتماع وزاري اليوم لبت التقديمات للقطاع العام وتأخير في صرف الرواتب
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
22:18 | 2022-07-26
هوكشتاين في بيروت نهاية الاسبوع الجاري وسط إيجابية حذرة
22:20 | 2022-07-26
طوابير الافران تمهّد لرفع الدعم عن الخبز.. والتحقيقات تؤكد نهب القمح المدعوم
23:08 | 2022-07-26
مدير وكالة رصد الزلازل الفلبيني: رصد انزلاقات في التربة في بعض المناطق جراء الزلزال
23:00 | 2022-07-26
"انتهت التنازلات".. مبادرة أوروبية لإحياء اتفاق نووي إيران
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
27/07/2022 06:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
27/07/2022 06:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
27/07/2022 06:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact