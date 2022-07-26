إسرائيل: إيران على مشارف العتبة النووية وبإمكاننا ضربها

تعالت الأصوات في إسرائيل محذرة من بلوغ إيران «العتبة الذرية» التي تسمح لها بالتحول إلى قوة نووية بحلول الصيف المقبل بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع بيني غانتس قدرة بلده على ضرب الجمهورية الإسلامية لتعطيل برنامجها، في حين دعا مدير وكالة الطاقة الذرية رفائيل غروسي طهران إلى استعادة جميع قدرات التفتيش لبناء الثقة مع المجتمع الدولي.مع تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك من أن إيران ستصبح دولة على شفا عتبة التسلح النووي بحلول صيف العام المقبل، لوح وزير الدفاع بيني غانتس بقدرة الدولة العبرية على الضرب بقوة وتأخير البرنامج النووي.وقال غانتس، في مؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه إسرائيل أمس: «إيران مشكلة عالمية وليست مشكلة خاصة لنا، وحسب تصور أولئك الذين يؤمنون بالاتفاق النووي، وهذا ليس تصوراً بعيد المدى، فإنه عند وجود اتفاق إيراني، لن يواصلوا المشروع النووي وسيؤجلونه سنوات مقبلة».وأضاف غانتس: "نحن مستاؤون جداً من اتفاق سيكون سيئاً لأنه مؤقت، وسيفتح الإيرانيون الاقتصاد وسيمنحهم الشرعية للعودة إلى حيث هم".

وتابع غانتس: "أشرنا إلى جميع الفجوات. لا أرى هذا الاتفاق قادماً في الأيام القليلة المقبلة، لكن لا يمكنني استبعاده. لا أرى أي علامات كبيرة على ذلك في الوقت الحالي".وفي حين أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لم تتوصل بعد إلى نتيجة، قال غانتس، إن إيران طورت برنامجها النووي تحت مظلة الحماية للمفاوضات.كما جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، التأكيد على الاستعداد لشن عمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.وأشار إلى تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته التي أجراها للمنطقة منتصف الشهر الحالي، حول إمكانية استخدام الخيار العسكري لوقف البرنامج الذري الإيراني كملاذ أخير.أما بشأن تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بمهاجمة منصة "كاريش"، التي تنقب عن الغاز الطبيعي في منطقة متنازع عليها مع لبنان بالبحر المتوسط، فقال غانتس: "مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع مقارنة بلبنان وحزب الله. إنه يفهم جيداً أنه يجب ردعه، لكن الأشياء يمكن أن تحدث. لقد رأينا إطلاق الحزب طائرات بدون طيار، وإذا تحدانا فسوف نرفع هذا التحدي".وجاء تأكيد غانتس على قدرة إسرائيل العسكرية في وقت حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، في مقال بعنوان "يمكن لإيران أن تحول نفسها إلى دولة نووية" نشر في مجلة "تايم"، من أن الوقت قد فات لتنفيذ هجمات على نقاط محددة، وأن على أميركا وإسرائيل استخدام حلول "عملية ودبلوماسية" لمنع تحقيق "الرغبة الدائمة للملالي" في طهران. كما تأتي تهديدات المسؤول الإسرائيلي عقب مباحثات أجراها في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لبحث الملف الإيراني، وغداة تشديد نصرالله على أن "صواريخ حزب الله الدقيقة تطال كل الأهداف الإسرائيلية براً وبحراً".